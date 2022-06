Dom w kilka minut gotowy na przyjęcie gości!

Jeżeli nie mamy czasu na umycie wszystkich brudnych naczyń – po prostu je schowajmy! Wizyty zapowiadane na ostatnią chwilę zazwyczaj nie trwają zbyt długo, więc o ile jesteśmy w stanie zaoferować gościom filiżankę herbaty i ciasteczko bez zdradzania im naszego małego sekretu, wszystko będzie w porządku.

Sprawa jest prosta jeżeli mamy zmywarkę, zwyczajnie wrzućmy do niej brudne naczynia – później poprawimy ich rozłożenie. Jeżeli jednak nie mamy zmywarki, zawsze możemy skorzystać z wolnej półki w szafce. Koniec końców, to tylko tymczasowy schowek. Powierzchowne przetarcie powierzchni wystarczy, żeby wszystko wyglądało schludnie. Nikt nie domyśli się, że poszliśmy na łatwiznę. Szybkie sprzątania, może niezbyt dokładne, ale za to jak efektywne!