Dom jak z obrazka!

Czasami zdarza się nam mijać na ulicy domy, od których nie można oderwać wzroku. Nie są to zazwyczaj ultra nowoczesne budynki o geometrycznych bryłach i nowoczesnych fasadach, ale raczej przykłady klasycznej, eleganckiej architektury, mające w sobie coś bajkowego.

Dom, do którego zabierzemy Was dzisiaj, to urokliwa kombinacja tradycyjnego stylu wiktoriańskiego z elementami modernizmu. Jak to najczęściej bywa, z zaskakujących, pozornie wybuchowych mieszanek, osiąga się najlepsze rezultaty. Tak też stało się w tym przypadku- mamy tu do czynienia z domem naprawdę pięknym, a przy tym przestronnym i nowocześnie zaaranżowanym. Tutaj trzeba zatrzymać się na dłużej i obejrzeć wszystko dokładnie!