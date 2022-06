Czarny dom z zaskakującym wnętrzem

We wnętrzu zaniechano klasycznego podziału na piętra, decydując się na wysoki sufit na obszarze strefy dziennej. Dzięki temu wnętrze domu znacznie zyskało na przestronności i nabrało o wiele bardziej imponującego charakteru. Drugie piętro formie antresoli skrywa pomieszczenia prywatne mieszkańców- sypialnie oraz łazienki. Wysoki sufit wykorzystano do wprowadzenia fantastycznych elementów designu do aranżacji wnętrz- pozwolił on na zawieszenie lamp o industrialnym charakterze- ten model, o gołej żarówce zawieszonym na długim kablu- jest ostatnio bardzo modny i spotkać go można w domach miłośników nowoczesnego designu.