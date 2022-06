Błędy w gospodarstwie domowym, których należy niezwłocznie uniknąć!

Codzienne nawyki decydują w dużym stopniu o naszym zdrowiu choć nie zawsze o tym wiemy. Kuchnia to miejsce w którym aż roi się od zarazków i bakterii, nawet jeśli wydaje się Wam, że jest w niej czysto pod mikroskopem było by widać że jesteście w błędzie. Ale nie ma co popadać w skrajności, człowiek nauczył się żyć w zgodzie z tymi bakteriami ale są pewne zasady, których absolutnie nie należy łamać. Jedna z nich dotyczy wymiany ściereczek kuchennych – należy to robić nie rzadziej niż raz na 5 dni. Na wilgotnym materiale w szybkim tempie mnożą się bakterie. Ręczniki warto prać w temperaturze 60 st. C, bo wtedy macie pewność, że zostaną z nich usunięte drobnoustroje. Po każdym użyciu rozwieście szmatkę do wyschnięcia. Dobrym wyjściem jest też używanie dwóch ręczników kuchennych: jeden ma służyć do wycierania naczyń, drugi – do osuszania rąk. W ten sposób zapobiegamy przenoszeniu się bakterii. Najbardziej higienicznym rozwiązaniem jest używanie ręczników papierowych ale jest to z kolei nie ekonomiczne i niezgodne z zasadami ekologii. Stale wilgotne gąbki do mycia naczyń to także doskonała pożywka dla bakterii. Trzeba je regularnie wymieniać – minimum raz na tydzień a przedłużyć ich żywotność może wygotowanie ich w kuchence mikrofalowej.