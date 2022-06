Aranżacja i wystrój wnętrz pod znakiem jabłka

Kto by pomyślał, że tak powszechne, a dla nas Polaków można by nawet rzec pospolite, owoce jak jabłka zdobędą sobie taki szeroki medialny rozgłos? A jednak, w ciągu ostatnich kilku miesięcy jabłka przeistoczyły się ze zwykłego owocu w polityczną broń i symbol społecznego zaangażowania, a ich jedzenie stało się swoistym aktem patriotyzmu. Jabłka są aktualnie po prostu cool, dominują nasze media tradycyjne i internetowe, nie ma gwiazdy czy celebryty, który nie zostałby sfotografowany chrupiąc soczyste polskie jabłuszko. Starając się podążać za społecznymi trendami, postanowiliśmy sprawdzić, co nasi Profesjonaliści mają do powiedzenia na temat roli jabłek w architekturze i dekoracji wnętrz. W tym Katalogu Inspiracji prezentujemy kilka pomysłów na to, jak „jabłkowo” zainspirować swoje cztery kąty.