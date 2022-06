Biała szafa – ponadczasowe klasyki!

Biała szafa z przeszkleniami, została zaaranżowana w salonie w formie garderoby. Nowoczesność przemawia przez każdy element wyposażenia tego wnętrza. Przeszklone szafy są ciekawym rozwiązaniem, które może nie każdemu przypaść do gustu. Od jakiegoś jednak czasu wkraczają do wnętrz i pojawiają się w coraz to świeższych odsłonach. Tutaj królują w aranżacji salonu. To, co nadaje nowoczesnego wymiaru to oprócz przeszkleń, czarne metalowe elementy oraz oświetlenie. Dodatkowo podkreśla wnętrze szafy – garderoby wysuwając na pierwszy plan jej zawartość. To, co musi niezbędnie opanować wnętrze mebla to porządek. Ubrania powinny zostać opakowane w kosze, pudełka oraz inne elementy, które uporządkują widok, pozwolą utrzymać elegancki wygląd i nowoczesny charakter.