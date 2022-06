Styl skandynawski jak zwykle na czasie

Czyż wejście do pokoju może być bardziej oryginalne? Biały ceglany mur po lewej stronie idealnie komponuje się z umieszczoną po prawej białą, połyskującą szafką na buty. Całości niepowtarzalnego uroku dodają ponadto okna w czarnych ramach. Dzięki nim z przedpokoju można mieć wgląd bezpośrednio do kuchni, jak i odwrotnie. Ktokolwiek zdecyduje się na wejście do rezydencji, jednym spojrzeniem ogarnie praktycznie całe jej wnętrze. Już od progu będzie nawet w stanie ocenić, co pysznego gospodyni domu zamierza zaserwować na obiad. Zaproponowany wystrój, nowoczesny i minimalistyczny, atrakcyjny i funkcjonalny zarazem, typowo europejski, to najlepsze, co mogło spotkać zamieszkujących nieruchomość nowożeńców.