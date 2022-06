Wygodny dom w samym centrum miasta!

Nowoczesny, funkcjonalny i przytulny- to trzy podstawowe wartości, które ceni każdy, kto planuje budowę własnego domu. Do tego dochodzi ciekawa, oryginalna bryła oraz ponadczasowe, stylowe wnętrza. Dla tych jednak, którzy chcą mieszkać w centrum miasta, z wygodnym dojazdem do pracy i szkoły, niezwykle trudne jest spełnienie wszystkich tych wymagań. Trudne, ale możliwe do zrealizowania. Doskonale udowadnia to dom, który zaprezentujemy Wam dzisiaj. Wybudowany na działce w samym sercu miejskiej dżungli, daje swoim właścicielom możliwość zamieszkiwania w prawdziwej oazie, z tarasem, ogrodem i ogromem przestrzeni mieszkaniowej. Zobaczcie sami!