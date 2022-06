Najciekawsze pomysły na blat stołu kuchennego

Coraz częściej decydujemy się na meble i akcesoria w stylu DIY (ang. Zrób to sam ). W dobie internetowych sklepów, sieciówek i dyskontów, gdzie towar jest powszechnie dostępny i rozchwytywany decydujemy się na coś unikalnego w rozsądnej cenie, co podkreśli oryginalny charakter mieszkania i sprawi, że będzie się ono wyróżniało niepowtarzalnym pomysłem, kreatywnością oraz postępowością. Meble z kategorii zrób to sam to doskonały koncept dla osób młodych, pomysłowych, którym zależy na nowoczesnym wyglądzie mieszkania. Co więcej wykonanie takiego stołu to raptem niecałe dwie godziny. Potrzebny nam jest odpowiedni sprzęt, materiały niezbędne do jego wykonania oraz tafla szkła, którą przykryjemy deski europalety.