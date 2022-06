Wrocławski dom o niebywałych wnętrzach!

Eksperci z wrocławskiej pracowni Na No Wo Architekci zostali postawieni przed zadaniem zaaranżowania wnętrz domu jednorodzinnego dla małżeństwa z dzieckiem w drodze. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie preferencje inwestorów, które silnie kontrastowały ze stylem i estetyką projektantów- właściciele domu chcieli wnętrz ciepłych, o eklektycznym charakterze; z kolei architekci lubują się w aranżacji surowej, minimalistycznej i funkcjonalnej. Z takich mieszanek zazwyczaj wychodzi jednak najlepszy efekt końcowy. Tak też stało się w tym przypadku- kombinacja stylów, materiałów, wzorów i kolorów zaowocowała wnętrzami z charakterem, którym daleko do sztampy i konwencji. Są one świetną inspiracją dla wszystkich tych, poszukujących nadzwyczajnych pomysłów aranżacyjnych. Przekonajcie się sami!