Nie rób tego sam! Trend DIY może być zgubny

Wiadomo, że zakończone sukcesem projekty DIY dają dużo radości i poczucie samospełnienia. W końcu, nie codziennie mamy okazję własnoręcznie wykonać śliczną ozdobę do łazienki, naprawić lodówkę, odnowić meble, lub wybudować zimowy ogród. Mówią, że najciężej jest zacząć. Kiedy już wkręcimy się w konkretny projekt, prace idą z górki. Może i tak, ale co jeżeli wcale nie idą z górki? Nagle okazuje się, że nie wiemy jak się zabrać do pracy, nie wiemy jakich narzędzi użyć, to co sobie wyobraziliśmy nie ma się nijak do uzyskanych efektów. Pojawia się rozgoryczenie i zrezygnowanie. Koniec końców, zamiast samodzielnie odnawiać meble, dzwonimy do stolarza, lub zwyczajnie jedziemy do sklepu i kupujemy nowy zestaw. Około 25% ludzi, którzy mieli doświadczenia z DIY przyznaje, że ich projekty obróciły się w katastrofę, jednak coś mówi mi, że wielu jest takich, którym duma nie pozwoliła przyznać się do porażki.