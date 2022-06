12 jasnych salonów idealnych na jesień!

Jasny salon. Jaki jest jego sekret? Oprócz odpowiedniej barwy i faktury wykończeń pomieszczenia, liczą się… przeszklenia. Okna. Duże okna. Dużo okien. Jeżeli mamy taką możliwość to jest to na pewno ten kierunek, który najintensywniej rozjaśni nam wnętrze. Jasny salon, który pięknie i nowocześnie prezentuje się na zdjęciu powyżej jest bardzo oszczędny w wyposażeniu. Pomimo na pewno nie małego budżetu, zdecydowano się na inwestycje w dobrej jakości elementy, ale w bardzo oszczędnej ilości. Sofa, która jest na prawdę imponujących rozmiarów została idealnie dopasowana do wnętrza. Delikatny kominek, został jedynie akcentem we wnętrzu. To, co wprowadza do wnętrza ciepło i domowy klimat to subtelne, zwiewne i bardzo urocze zasłony oraz dywan.