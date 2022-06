Od rupieciarni do tarasu z efektem WOW!

W tym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam jedną z najbardziej inspirujących przemian, jakie kiedykolwiek mieliśmy okazję oglądać na homfy. Jest to projekt niezwykły, gdyż udowadnia, że każdy z nas, szybko, sprawnie i niedrogo, przeprowadzić może podobną transformację na swoim terenie. Co więcej, metamorfoza ta udowadnia, że nie trzeba mieszkać na przedmieściach, w domu otoczonym ogromnym ogrodem, aby cieszyć się przyjemnością posiadania własnego basenu i przestronnego tarasu. Bez zbędnego wstępu zapraszamy Was do obejrzenia efektów tej fantastycznej przemiany!