Świetne pomysły na wykorzystanie żarówki!

Chociaż żarówka kojarzy nam się przede wszystkim z jej wiszącą odmianą lub taką, którą chowamy pod kloszem, to możemy mieć również lampę stojącą, która… ukazuje surową żarówkę. Chociaż mamy klosz, to tak naprawdę jest on całkowicie transparentny, aby ukazać to, co skrywa się pod nim, czyli przemysłową żarówkę. Taką lampę możemy ustawić w kącie pokoju – będzie tworzyć eklektyczny i nieco artystyczny nastrój.