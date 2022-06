13 najciekawszych trendów wnętrzarskich 2017!

W 2017 roku warto wprowadzić do wnętrz zróżnicowane tekstury. Ma to także związek ze wspomnianym wcześniej oddziaływaniem na zmysły. Po pierwsze, wprowadzą one nieco różnorodności do naszego odbioru wizualnego- nierówna powierzchnie surowej cegły doskonale prezentuje się obok gładkiej i matowej ściany. Po drugie, także nasz zmysł dotyku zostanie uwrażliwiony, a dotykane przez nas powierzchnie wywołają nowe wrażenia. Różne nietypowe materiały zaczną zatem wieść prym- cegła, kawałki szkła, kamienie, czy metale. Zestawione ze sobą stworzą wnętrze o niepowtarzalnym charakterze!