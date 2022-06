Poczuj wiosnę w swoim domu!

Poza pracami renowacyjnymi należy pamiętać o uprzątnięciu całego zimowego bałaganu, a dotyczy to nie tylko tego, co znajduje się na zewnątrz, czyli np. zamiecenie piasku i soli, jako pozostałości po zimie, pochowanie zimowych akcesoriów np. wszystkich łopat służących nam do odśnieżania. Poza tym zajmijmy się tym, co przez długi czas ukrywało się pod śnieżną kopułą, czyli chociażby już lekko zgniłe liście, których nie zdążyliśmy zutylizować przed nadejściem śniegu. W ten sposób przygotujemy przestrzeń do renowacji i odnowy – aby w czasie wiosny mogła się zregenerować i zachwycać naturą.