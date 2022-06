Skromny dom o rustykalnym uroku!

Po drugiej stronie domu znajduje się przyjemne zadaszone patio. Jest to obszar, z którego właściciele mogą korzystać przez cały rok. Także tutaj zdołano utrzymać rustykalną estetykę, wykorzystując te same materiały, których użyto do wykończenia strefy wejścia od frontu. Takie patio jest strefą pośrednią pomiędzy wnętrzem domu, a otaczającym go ogrodem. Choć pod względem obszaru niewielkie, to jednak zostało praktycznie i wygodnie zaaranżowane.