Mieszkanie, w którym króluje nowoczesność!

Na homify codzienne prezentujemy Wam wyjątkowe wnętrza domów i mieszkań, jednak nie często zdarzają się przykłady, które zachwycają najwyższą jakością aranżacji, spójnością i harmonią pod względem estetycznym, a także niespotykanymi wnętrzarskimi rozwiązaniami. Dzisiejszy Katalog Inspiracji to zbiór zdjęć takiego właśnie mieszkania- urządzonego ze stuprocentowym przywiązaniem do detalu, w którym nowoczesność gra pierwsze skrzypce. Apartament ten to nie tylko przykład nieskazitelnego designu, ale także wygodnej i funkcjonalnej aranżacji. Obejrzyjcie go z nami!