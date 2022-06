Zachwycające i cudowne wille

Elewacje domów z kamienia wyglądają imponująco. Do niedawna ten rodzaj elewacji kojarzony był z budownictwem monumentalnym i użyteczności publicznej. Dzisiaj jest on także wykorzystywany do domów jednorodzinnych. Fasada kamienna to bardzo szykowne wykończenie domu. Może być kojarzone z klasyczną architekturą jednak na powyższym zdjęciu widzimy połączenie bryły budynku z aluminiową, niezwykle nowoczesną konstrukcją dachu. Duży taras z przepięknym widokiem i przeszklenie frontowej ściany to ogromne atuty rezydencji. Naturalne kamienie, którymi została wykończona budowla doskonale wtapiają się w otoczenie dzięki temu willa jest częścią otaczających ją krajobrazów. Architekt, tworząc projekt budynku miał zapewne naczelną ideę podkreślenia naturalnych uwarunkowań terenu.

