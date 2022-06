Recepta na jesienny wystrój wnętrz

Jesień to pora, kiedy nie tylko koneserzy win bez skrupułów rozkoszować się mogą okazjonalnym winem. Niekorzystna aura, długie wieczory, niskie temperatury- wszystkie te czynniki sprzyjają zwiększonej konsumpcji wina. Co więcej, czerwone wino bardzo dobrze działa na trawienie i krążenie, więc to także dla zdrowotności! Piwnica win to dla miłośników tego trunku niezwykle ciekawy pomysł na wykorzystanie nieużywanego pomieszczenia piwnicznego. W zależności od kolekcji win, projekt ten wcale nie musi wymagać wielkich nakładów finansowych. Warto wziąć go pod uwagę, zwłaszcza, że po jesieni nastąpi zima, a wraz z nią sezon na grzane wino!