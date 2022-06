Dom z niezwykłym tarasem!

Jeżeli jesteście zwolennikami projektów, w których każdy szczegół został dopięty na ostatni guzik to na pewno spodoba Wam się dom, który dzisiaj razem będziemy mieli szansę zwiedzić. Nasi architekci wykonali kawał dobrej roboty tworząc tak przytulne i nastrojowe wnętrze. Mamy nadzieję, że zainspiruje Was ono do urządzenia własnej przestrzeni pełnej dobrej energii. Już za chwilę przyjrzymy się dokładnie temu, jak prezentuje salon oraz taras, który pełni jednocześnie między innymi funkcję jadalni. Całe wnętrze jest niezwykle energetyczne i mieni się wieloma kolorami, jednak nie wprowadza to do niego chaosu. Nie będziemy dłużej trzymać Was w napięciu – zaczynamy wycieczkę!