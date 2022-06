Niesamowita renowacja 65-metrowego maleństwa!

Projekt, o którym mowa, został zrealizowany w prowincji Burgos w Hiszpanii. Jego celem przewodnim była odnowa niewielkiego, bo 65-metrowego apartamentu rodem z lat ’60-tych ubiegłego wieku. Realizację przedsięwzięcia powierzono firmie Auno50 Interiorismo specjalizującej się w projektowaniu, a co za tym idzie w urzeczywistnianiu pomysłów klienta i tworzeniu dla niego przestrzeni do życia i do pracy. Jej pracownicy sami o sobie mówią: „Jesteśmy inni niż wszyscy, ponieważ łapiemy w lot potrzeby klientów, myślimy i pragniemy tego, co oni, uwzględniamy ich uwagi pamiętając jednocześnie, że gotowy projekt powinien być funkcjonalny”. Na stronie homify znajduje się wiele ciekawych projektów. Ten, który prezentujemy – możemy zagwarantować – trafi idealnie w gusta nawet najbardziej wybrednych klientów. Sprawdźcie to na własne oczy!