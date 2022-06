Dom o wzruszającej historii!

Z zewnątrz budynek wydaje się najzwyklejszym na świecie domkiem letniskowym na hiszpańskim wybrzeżu. Nic go nie wyróżnia, choć ma w sobie pewien urok, charakterystyczny dla tego typu architektury. Pomarańcz, terakota i żółć tworzą przyjemną mieszankę, kontrastującą z intensywną zielenią krat i przeszkleń. Kamienny pas u podstawy fasady to efekt lat budowniczych tradycji regionu, podobnie jak i dachówka. Konwencjonalny urok, inaczej nie możemy tego opisać. Jednak mieszkańcom na zewnątrz wcale taki nie przeszkadzał. W końcu byli stęsknieni za typową hiszpańskością… Nie przeszkadzało im to zwłaszcza, że okazuje się być jedynie przykrywką dla zaskakującego wnętrza.