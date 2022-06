Pomysły na letni wystrój wnętrz

Choć kalendarzowo mamy jeszcze jesień, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że pogodowo odczuwamy już nadciągającą zimę. Czy to początek sezonu świątecznego, czy blednąca opalenizna, czy też sklepowe wystawy pełne zimowych ubrań, początek grudnia sprawia, że wraz ze spadkiem temperatury, opada też nasz dobry nastrój, pogarsza samopoczucie i ogarnia nas jesienna chandra.

My jednakże nie pozwolimy letniej aurze wymknąć się tak szybko. Choć pogodne wrześniowe dni przeminą z szybkością przelatującego nam przed oczyma babiego lata, nasi architekci i specjaliści od aranżacji wnętrz już znaleźli sposoby na zatrzymanie lata w naszych domach. Czy to poprzez wykorzystanie zewnętrznych przestrzeni i dostosowanie ich do chłodnych warunków, czy też dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje szkło i światło, domy, które prezentujemy w tym Katalogu Inspiracji, zdołały zatrzymać letni klimat przez cały rok.