75 metrów stylu!

Wystrój mieszkania o ograniczonym metrażu to zawsze wyzwanie, które zwiększa wraz z rosnącą liczbą mieszkańców. Zastanawiacie się, jak urządzić się tak, żeby było funkcjonalnie, ale jednocześnie stylowo i ’po Waszemu? Ten Katalog Inspiracji na pewno przypadnie Wam do gustu! Nikt nie wie o stylowości tyle co Włosi. Przenosimy się dzisiaj do Conegliano w regionie Veneto, by poznać minimalistyczne mieszkanie urządzone w oparciu o kontrast bieli i czerni oraz nowatorskie rozwiązania kwestii podziału przestrzeni.

Za projekt mieszkania, które ma dużą szansę Was zainspirować, odpowiadają architekci z biura o zabawnej nazwie tea.rchitettura. Czy ich wnętrza także są pełne swobody? Przekonajmy się…