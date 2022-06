Od fundamentów do pięknego domu!

Biało-niebieska fasada, charakterystyczne okna i drzwi oraz typowa dla regionu roślinność przenoszą nas nad basen Morza Śródziemnego. To właśnie tutaj, w Portugalii, wzniesiono ten dom. Mając na uwadze stan podczas prac budowlanych, efekt jest naprawdę zadowalający. Połączenie bieli i błękitu jest niezwykle udane, sprawiając, że dom emanuje czarem i urokiem. Zajrzyjcie do środka i przekonajcie się, jak go urządzono.