Styl rustykalny + styl modernistyczny = zwycięska kombinacja!

Podążając za trendami obowiązującymi w aranżacji wnętrz bardzo łatwo popaść w powtarzalność, której tak bardzo chcemy uniknąć. Radą na to jest tworzenie ciekawych kombinacji i łączenie skrajnie różnych form. Styl rustykalny to ciepło domowego ogniska, bezpretensjonalność i niesamowita plastyczność. Dobrze łączy się z innymi stylami ale duet idealny stanowi połączenie go ze stylem modernistycznym, który jest kojarzony jako zimny, surowy i pozbawiony detali a jego naczelną zasadą jest funkcjonalność. Te dwa skrajne zupełnie style dopełniają się i uzupełniają tworząc intrygujący mariaż. Modernizm swój początek we wnętrzach i w architekturze miał w pierwszych lat XX wieku, około roku 1918 i trwał aż do lat 70-tych. Zakładał on całkowite odcięcie się od historycznych stylów. Modernizm od początku stawiał funkcjonalność na pierwszym miejscu.

Bazą do stworzenia ciekawego połączenia w sowim mieszkaniu są wspólne cechy obu stylów. Są nimi ściany w neutralnych kolorach i materiałach takich jak drewno, kamień. Kolorystyka utrzymana w złamanych lub czystych odcieniach bieli i delikatnych szarościach oraz wszelakich naturalnych kolorach drewna to kolejna wspólna cecha. Ostatnią zaś są naturalne materiały wykorzystywane do aranżacji wnętrz. Proporcje dobierzcie sami, miksujcie w taki sposób aby osiągnąć rozwiązanie idealne dla Was. Przewaga modernizmu sprawi, że wnętrze będzie sterylne ale i surowe a z kolei rustykalne wnętrze ochłodzone modernistycznymi dodatkami jest bardziej zabałaganione ale i przytulne. My prezentujemy Wam dziś gotowe pomysły na idealne wariacje i połączenia w poszczególnych pokojach.