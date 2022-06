Co w trawie… świeci? Pomysły na oświetlenie ogrodu

W tym przypadku ktoś poszedł na całość! Świece ułożono wszędzie – przy ścieżce prowadzącej do wejścia, na murach tarasu, na parapetach… Oczywiście tego typu rozwiązanie nie rozwiąże naszych codziennych problemów, jednak zakup kilku świec by od czasu do czasu stworzyć w naszym ogrodzie romantyczną atmosferę z pewnością nie okaże się nietrafiony. A kilkudziesięciu czy paru set? Wszystko zależy od okazji! Na co dzień doskonale sprawdzi się duża świeca na stoliku w ogrodzie. Nie musimy mieć powodu, by rozmarzyć się czasem na łonie natury.