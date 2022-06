Przed i po: niezwykła transformacja 5 tarasów!

Patrząc na to zdjęcie można wręcz krzyknąć z wrażenia! Nie ma wątpliwości co do tego, że zmieniło się ono na lepsze! Ganek został obudowany specjalnymi ścianami, co pozwoliło zaaranżować zielony kącik z ciekawą roślinnością. Właściciele obiektu uwielbiają Japonię, dlatego ten fakt był dominujący w tworzeniu aranżacji całej przestrzeni, co widać już na pierwszy rzut oka. Zainspirujcie się tym projektem tworząc własny dom, a na pewno efekt końcowy Was pozytywnie zaskoczy!