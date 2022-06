Niewykorzystane kąty w ogrodzie? Już nie!

Mówi się, że mężczyzna powinien wybudować dom, spłodzić syna i posadzić drzewo. Jeżeli jest ogród, to musi też być dom. W kwestię liczby członków rodziny nie wchodzimy, ale przy domu powinno pojawić się rodzinne drzewko! Wolny skrawek ogrodu sprawdzi się tu idealnie. Czy będzie to drzewko owocowe czy też nie, wybór należy do nas. Zanim jednak posadzimy drzewo, weźmy pod uwagę dostępną przestrzeń, jak i to, czy w ziemi nie napotkamy rurociągów albo przewodów elektrycznych. Niektóre drzewa mają bardzo długie i mocne korzenie, które mogłyby uszkodzić takie systemy. Jeżeli nie dysponujemy zbyt dużą przestrzenią, zawsze bezpieczniej będzie posadzić jabłonkę niż dąb. Drzewo to też niesamowicie dekoracyjny element ogrodu! Szczególnie jeżeli jest to drzewo kwitnące, lub zielone przez cały rok.