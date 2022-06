Najlepsze sposoby na czyszczenie szklanych powierzchni!

Właściwie bardzo prostymi metodami możecie zadbać o wysoki połysk wszystkich pomieszczeń w domu na co dzień. Szyby mogą być łatwe w pielęgnacji jeśli wiecie jak to zrobić i zainwestujecie w to wystarczająco dużo czasu. Sukces gwarantują następujące trzy etapy.

Pierwszym podstawowym krokiem jest dokładne oczyszczenie szyb z większych zabrudzeń. Dotyczy to głównie okien z zewnętrznej strony, ale też nie zapominając o szczelinach wewnątrz ich konstrukcji. Systematyczne czyszczenie szkła narażonego na działanie zmiennych warunków pogodowych, spalin, wszechobecnego kurzu jest szczególnie problematyczne, dlatego powinno być w miarę częste oraz konsekwentne. W związku z takimi zabrudzeniami należy najpierw przetrzeć szyby grubszą tkaniną, szczotką lub gąbką, aby usunąć powierzchowne, większe zanieczyszczenia. Powinniście działać energicznie, a dodatkowo pomóc można sobie mniejszymi narzędziami, na przykład starą szczoteczką do zębów, aby dokładnie odkurzyć wszystkie rowki i szczeliny.

Jakich detergentów użyć do czyszczenia szyb? Najlepiej ekologicznych, które znajdziecie w domu! Mieszanina wody, octu i odrobina alkoholu będzie do tego zadania najlepsza. Ten sekretny przepis daje gwarancję dezynfekcji i oczyszczenia szkła na oknach, drzwiach, balustradach i innych elementach. Po wymyciu szkła tą mieszaniną należy przystąpić do polerowania za pomocą czystej, bawełnianej szmatki.