Pomysłowe umieszczenie telewizora w różnych pokojach!

To pomieszczenie, w którym najmniej dziwi nas umiejscowienie telewizora. To oczywiste i intuicyjne działanie ma za zadanie udostępnić skorzystanie z odbiornika wszystkim domownikom we wspólnym pokoju jakim jest salon. To telewizor często zaznacza i akcentuje centralny punkt w pomieszczeniu jak na powyższym przykładzie Dziurdziaprojekt. To wokół niego najczęściej ustawione są meble tak, by był jak najlepszy widok w jego stronę. W końcu ściana z telewizorem, dzięki temu, że jest główna często jest podkreślana w niebanalny sposób; wyróżnia się spośród innych kolorem, motywem, wzorem lub samą konstrukcją.