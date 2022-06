Ekstremalna przemiana brzydkiego mieszkania!

Niewielkie zmiany zaowocowały jednak ogromną odmianą charakteru wnętrza. Teraz jawi się ono modnie i nowocześnie. Ścianę za łóżkiem pokryto stylową tapetą w geometryczne wzory, co od razu nadaje sypialni odmienny charakter. Meble pozostały te same, jednak dopasowano do nich kolorystykę dodatków, bazując na różnych odcieniach szarości. Tak zaaranżowana sypialnia wpisuje się w styl dekoru całego mieszkania.

