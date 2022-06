Nowa aranżacja mieszkania w warszawskiej kamienicy

Wchodząc do mieszkania od razu znajdujemy się na obszarze przestronnej strefy dziennej. Efekt większego pomieszczenia osiągnięto poprzez wyburzenie fragmentu ściany w korytarzu, dzięki czemu wnętrze jawi się przestronnie i zyskało na komforcie. Klasyczny drewniany parkiet we francuską jodełkę nadaje mieszkaniu eleganckiego charakteru, a zestawiono go ze ścianami po części pomalowanymi na szaro, a po części wyłożonymi bieloną cegłą.