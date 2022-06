Wielofunkcyjny salon – sprawdźcie jakie strefy powinny się w nim znajdować!

W nowoczesnej architekturze coraz częściej aranżuje się wnętrza na otwartym planie, w rzeczywistości oznacza to połączenie kuchni i strefy dziennej, często oddzielonej barkiem czy wyspą kuchenną. Mając do czynienia z taką przestrzenią bardzo często musimy uporać się z odpowiednim wydzieleniem stref, tak by nie zabrakło miejsca na żadną z nich. Na początku zastanówmy się, która strefa oprócz wypoczynkowej jest dla nas najbardziej istotna, czy jest to może miejsce do pracy czy do jedzenia. Myślę, że wspólne spożywanie posiłków, w gronie najbliższych uściśla rodzinne więzy, poza tym daje nam możliwość spędzenia trochę czasu we własnym gronie. Niegdyś w każdym domu zasiadało się do posiłków przy stole, dzisiaj wolimy zjeść w biegu idąc do pracy czy do szkoły, aniżeli siąść w jednym miejscu i na spokojnie spożyć śniadanie. Dlatego jeżeli macie ochotę z powrotem powrócić do tego pięknego zwyczaju to koniecznie wydzielcie miejsce do jedzenia!