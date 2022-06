Jak wykorzystać poddasze? Tworząc luksusową łazienkę! -Przewodnik

Poddasze ma to do siebie, że nie znajdziemy w nim wiele wysokich ścian, dlatego wykorzystajmy je najlepiej jak to tylko możliwe! Jeżeli planujemy zainstalować prysznic – na pewno będzie to trudniejsze niż wstawienie wanny, która zmieściłaby się pod skosem. Zdecydowanie, warto poświęcić wysoki punkt naszego poddasza na wstawienie prysznica, lub niewielkiej sauny! Wykorzystajmy też wyższe partie naszej nowo powstałej łazienki na powieszenie długich luster, które optycznie powiększą pomieszczenie i dodadzą mu wielowymiarowości. Nie skupiajmy się jednak na braku pionów, a raczej na wykorzystaniu tego co mamy. Skosy mogą być zabudowane pięknymi szafami, a powstałe różnice wysokości i poziomów sprawią, że nasza łazienka będzie jeszcze bardziej atrakcyjna.