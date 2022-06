Posprzątaj swój dom w mniej niż 3 godziny!

Podnieś wszystkie rzeczy leżące na podłodze oraz niektóre lżejsze meble. Użyj odkurzacza do czyszczenia sofy i narożników ścian. Uważaj, aby nie porysować powierzchni. Wilgotną szmatką przetrzyj meble, a następnie wyczyść do sucha. Umyj podłogę przeznaczonym do tego detergentem. Zostaw otwarte okna, aby wiatr pomógł osuszyć podłogę szybciej. Można również użyć wentylatora do suszenia, jeśli zależy Ci na czasie.