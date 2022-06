To nie jest trudne! Budowa szopy w 6 krokach

Kochamy wszystkie projekty można zrobić własnoręczni – niezależnie czy są to malutkie cele czy większe zadania takie jak budowa szopy. Budowa własnego miejsca w ogrodzie to misja i cel ale przy okazji może to być świetna zabawa. Najlepsze jest to, że wyniki zobaczycie szybko a zadanie wcale nie jest trudne. Odpowiednie planowanie będzie kluczem do sukcesu. W pierwszej kolejności budowę należy zgłosić do gminy. Nie potrzebujecie pozwolenia jeśli budynek nie przekroczy 25 m kwadratowych. Gdy to zrobicie zdecydujcie, jak duży będzie ogrodowy domek. Zastanówcie się, co chcecie przechowywać w szopie. Jeśli to będą tylko narzędzie wystarczy niewielka szopa. Jednakże, jeśli macie hobby, jak malarstwo czy stolarka możecie swój ogrodowy domek wykorzystać także jako pracownię.

W tym Katalogu Inspiracji znajdziecie cenne rady i wskazówki, które pomogą Wam zrealizować marzenie o własnoręcznie wybudowanej szopie.