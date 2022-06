Błędy, które na pewno popełniamy przy dbaniu o trawnik

Nie należy dopuszczać ani do przesuszenia trawnika, ani do jego zalania. Jedno i drugie wpływa niekorzystnie na kondycję i wygląd murawy. Najlepiej jest podlewać wczesnym rankiem lub po południu. Do podlewania można używać przenośnych zraszaczy. Na dużym trawniku najodpowiedniejsze byłoby zainstalowanie automatycznego systemu nawadniania. Prawidłowe podlewanie ułatwi system wodny Ergoline stworzony przez KABO & PYDO DESIGN STUDIO. Jest to wysokiej klasy ergonomiczny zraszacz pistoletowy z bezstopniową regulacją strumienia – podlewanie z nim to czysta przyjemność.