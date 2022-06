Podziel przestrzeń i zapewnij sobie maksimum wygody!

Mamy wrażenie, że dziś chyba prezentujemy Wam same łatwe i szybkie sposoby na wyznaczenie stref w otwartej przestrzeni. Naszą kolejną propozycją jest dywan. Tak, właśnie dywan! Wzorzyste lub kolorowe, puchate lub z krótkim włosiem, dodają każdemu wnętrzu przytulności, ciepła i niesamowicie podkreślają domowy, nastrojowy klimat. Dywan to nie tylko forma dekoracyjna wnętrza, to także element wyposażenia mieszkania, która jest w stanie wyznaczyć odpowiednią strefę. Dzięki jego obecności w salonie możemy oddzielić część jadalnianą od części wypoczynkowej, lub kącik telewizyjny od miejsca do pracy. Sposobów i możliwości jest wiele, my przedstawiliśmy Wam tylko koncept, reszta należy do Was!