Dom dla diwy!

W ramach naszych wirtualnych podróży po najciekawszych przykładach architektury rezydencjonalnej z całego świata przeniesiemy się dzisiaj do Meksyku. Tym razem nie zawitamy do stolicy, tylko wybierzemy się do miasta Zapopan w stanie Jalisco. Swoją siedzibę ma tam aa.estudio tworzone przez architektów pełnych pasji. W tym Katalogu Inspiracji poznamy wyjątkowy dom jednorodzinny. Jeśli zastanawiacie się czy postawić na tradycję czy nowoczesność przy budowie Waszego nowego gniazdka, to ten projekt ma moc przechylenia szali w stronę współczesnych rozwiązań. Prostota geometrii i nieszablonowe myślenie o przestrzeni łączą się tutaj bowiem z poczuciem domowości.

Gotowi wybrać się za ocean?