Kolosalna willa z niecodzienną mieszanką materiałów!

Czy betonowe mury mogą wydać się pełne lekkości? Z jakimi materiałami najlepiej zestawić cementowe ściany? Jeśli takie pytania kiedykolwiek przeszły Wam przez głowę, to ten Katalog Inspiracji z pewnością przypadnie Wam do gustu. Będzie mowa o wyjątkowym projekcie z Passos w Brazyli autorstwa studia A / ZERO Arquitectura. Zewnętrzne ściany są zamknięte, zazdrośnie kryją, to co znajduje się we wnętrzu rezydencji. A czeka tam na nas niesamowita otwarta przestrzeń, w której funkcjonalne strefy płynnie w siebie przechodzą. Interesujący jest także pomysł architektów na zaskakujące połączenia różnych materiałów konstrukcyjnych. Wypadają niezwykle elegancko, o czym zaraz się przekonamy.

Czeka na nas długi spacer… powierzchnia tej willi to aż 460 m2!