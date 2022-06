Dom jednorodzinny niczym kompleks spa!

Architekci nazwali swoje dzieło House with the bath of a bird, czyli Dom z kąpieliskiem dla ptaków. Jesteście w stanie się go dopatrzeć? To oczywiście widoczny na pierwszym planie naturalny kamień z wyżłobionym basenem wypełnionym wodą. Już ogrodowa aranżacja z nim wprowadza nas w relaksacyjny nastrój! Dom zachwyca oczywiście także swoją bryłą pełną prostoty. Biel elewacji kontrastuje z czernią wykończeń. Ogromne przeszklenia zapraszają do środka…