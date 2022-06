Wiejski dom z olśniewającym wnętrzem!

Uwielbiamy projekty metamorfoz wiekowych budynków w domostwa dostosowane do wymogów współczesnego życia. Dzisiaj czeka na nas wyjątkowa podróż do Niemiec, gdzie czeka wiejski dom z… 1840 roku! Budynek ten uznany został za zabytek narodowy i miał zostać zachowany w jak najmniej zmienionym stanie, aby zachować dawny koloryt Hamburga, w którym to mieście się znajduje. Niestety pożar wywołany przez starą instalację elektryczną nieco pokrzyżował te plany. Umożliwił za to modernizację na szerszą skalę, a zatem nie ma tego złego, coby na dobre nie wyszło. Architektom z biura Bernd Lietzke udało się przy tym zachować czar starych murów. Jeśli chodzi o wnętrza, to mogą one posłużyć za inspirację przy projektowaniu wystroju tak wiekowych, jak i nowych przestrzeni. Są po prostu zachwycające!

Zaciekawieni? Czas wybrać się w podróż…