Perfekcyjny dom dla młodej rodziny!

Mała, ale praktycznie urządzona łazienka to ostatnie pomieszczenie, które odwidzimy w tym wirtualnym domu. Także i tutaj architekci przywiązali niezwykle dużą wagę do detali- poczynając od niesztampowych mebli i armatury, aż po intersujące materiały pokrywające ściany i podłogi. Chcąc zaoszczędzić cenny metraż, zdecydowano się na prysznic zamiast wanny. Obok niego zlokalizowano nowoczesną toaletkę z nad blatową umywalką oraz pokaźnych rozmiarów okrągłym lustrem. Delikatne kafelki w neutralnych kolorach to wybór modny i stylowy, a zarazem niedrogi.

Dla wszystkich tych szukających projektów małych domów- Mały dom- wielkie wrażenie!