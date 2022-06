11 pomysłów na saunę w domu!

W domu staramy się zaaranżować szczególne miejsce do relaksu po ciężkim dniu pracy. Może to być romantyczna sypialnia, przytulny salon lub choćby mały kącik tylko dla siebie w postaci wygodnego fotela, podnóżka i miękkiego koca. Do tego kubek herbaty, książka i świece. Z drugiej strony może to być gorąca kąpiel w wannie. Małe luksusy nas cieszą, a co powiecie na taki z prawdziwego zdarzenia? Sauna w domu brzmi jak marzenie! Jednak jest to coraz bardziej przystępne życzenie i parne kabiny powoli znajdują swoje miejsce we współczesnych domach jednorodzinnych.

W tym zestawieniu pokażemy Wam jak może wyglądać sauna w domu w różnych stylach. Wystrój sauny, o dziwo, może być różnorodny, więc przedstawimy kilka ciekawych przykładów, które mamy nadzieję zainspirują Was do spełnienia marzenia o posiadaniu własnego mini, relaksacyjnego spa.

