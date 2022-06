Usuń trwale sztukę swoich dzieci z sofy

Porządki w domu kojarzą nam się z podstawowymi czynnościami, takimi jak odkurzanie, mycie podłóg i okien, ścieranie kurzy itp. Jednak bardzo często zapominamy o odpowiedniej pielęgnacji mebli tapicerowanych, które są najbardziej narażone na zabrudzenia. Oczywiście jest wiele sposobów, aby ukryć plamę na sofie, niestety bardzo często daje ona o sobie znać i prędzej czy później musimy się zająć jej usunięciem. W przypadku tłustych zabrudzeń po maśle, oleju czy majonezie warto zastosować rozpuszczalnik. Dzięki jego wysokiemu stężeniu plamy znikną po chwili, a my z powrotem będziemy mogli się cieszyć nienagannym wyglądem sofy. Warto po zastosowaniu rozpuszczalnika przetrzeć kanapę specjalnym środkiem do prania dywanów i tapicerek, w ten sposób pozbędziemy się intensywnego zapachu rozpuszczalnika i odświeżymy nasze domowe siedzisko. Co w przypadku plam po flamastrze? Tego typu zabrudzenie to jeden z najczęstszych przypadków w każdym domu, w którym przebywają dzieci. Bez obaw i na to jest sposób! Na zabrudzenia pozostawione przez długopis czy flamaster najlepszym sposobem jest przetarcie plamy wacikiem nasączonym spirytusem salicylowym, wodą kolońską lub bezbarwnym denaturatem. Jeżeli nie posiadamy tego typu środków warto spróbować potraktować plamę sokiem z cytryny. Z tuszem rozprawi się także gliceryna, a więc warto udać się do apteki i zakupić jedną buteleczkę, tak na wszelki wypadek, aby mieć pod ręką.