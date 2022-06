Dom dwukondygnacyjny – na co zwrócić uwagę?

Planując dom kondygnacyjny mamy sporo możliwości i w kwestii kształtu, jak wykorzystania. Z pewnością najpierw zaczynamy od rozmieszczenia pomieszczeń funkcyjnych, które są niezbędne, takich jak kuchnia, łazienka i sypialnia. Następnie możemy przejść do zaplanowania reszty pokoi, np. biura czy oddzielnych pokoi dziecięcych – to w dużej mierze zależy od budżetu jakim dysponujemy. Możemy dodać do domu również drugą a nawet trzecią łazienkę i pomieszczenia gospodarcze. Salon powinien znajdować się na parterze – jako miejsce przyjmowania gości, zdecydowanie lepiej będzie, gdy można się dostać do niego tuż po wejściu do domu.