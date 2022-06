Twój dom bardziej rustykalny niż kiedykolwiek: uzyskaj doskonały styl!

Oprócz drewna, do urządzenia rustykalnego domu będziecie potrzebować także inne materiały, które przewiną się w formie akcentów i dodatków albo zajmą bardziej istotne miejsce. Materiały wykorzystywane we wnętrzach rustykalnych to kute żelazo, żeliwo, ceramika, miedź i oczywiście kamień - między innymi piaskowiec, z grubsza ociosany. Podłoga w stylu rustykalnym przeważnie wykonana jest z kafli ceramicznych, bądź z desek. Te współczesne są specjalnie sztucznie postarzane, aby od samego początku uzyskać efekt starości. Styl rustykalny jest trochę jak urządzanie sceny w teatrze. Tutaj liczy się nie tylko kompozycja miła dla oka ale także scenografia składająca się z idealnie dobranych eksponatów. Typowe akcesoria dla stylu rustykalnego nawiązują najczęściej do dawnego, wiejskiego stylu życia. Mogą to być: żelazka z duszą, wiklinowe kosze, stare beczki, czy żeliwne lampy lub bujane fotele. Ważne, aby to wszystko tworzyło ciepłą i domową ekspozycję. Jeśli potrzebujecie mebli z duszą to w TREEFABRIC na pewno znajdziecie coś dla siebie.