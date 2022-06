Nowe życie wiejskiej chaty

Klasyczne domy na wsi mają w sobie to coś - wybudowane z tradycyjnych materiałów, takich jak drewno czy kamień, zlokalizowane w urokliwej okolicy, przenoszą nas do zupełnie innego świata. Właśnie ten urokliwy charakter sprawia, że wiele osób, planujących zamieszkanie we własnym domu, decyduje się na zakup i renowację starych i nieco zaniedbanych budynków, zamiast na budowę od podstaw. We współpracy z odpowiednią grupą profesjonalistów- architektów, konserwatorów oraz dekoratorów wnętrz- są w stanie je odnowić i przystosować do wymogów współczesności.

Dziś w ramach serii przed i po zabierzemy Was do jednego z takich domów- niewielkiego, wzniesionego przy użyciu kamienia budynku, który przeszedł kompletną metamorfozę, zwłaszcza w środku. Zobaczcie, jak prezentuje się teraz!